Комик белорусского происхождения Слава Комиссаренко уехал в Украину после предупреждения о том, что спецслужбы Александра Лукашенко готовятся вывезти его в Минск, закрыв в багажнике против воли.

Об этом он рассказал на своем выступлении в Киеве.

Выступая перед аудиторией, стендапер предположил, что его преследуют за шутки над самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

— Меня объявила в розыск белорусское КГБ. Это не было мое новогоднее желание <...> В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси ловят приколистов. Потому что приколист должен быть один, — пошутил Слава Комиссаренко.

По его словам, он получил предостережение от анонимного доброжелателя о том, что его намерены выкрасть.

— Они самолет посадили, вы думаете они в багажничек меня не смогут положить <…> У нас президент авиапират, — напомнил беларус.

Стендапер добавил, что Александр Лукашенко может завидовать его популярности среди обычных граждан.

— Я первое время не мог понять, почему они на меня так сильно разозлились <…> Возможно, на мой сольный концерт. Когда он вышел, то попал на первое место в трендах Youtube. А интервью Лукашенко BBC находилось на 8, — выдвинул версию Слава Комиссаренко.

Комик успокоил аудиторию, заявив, что сейчас находится в безопасных условиях.

— Сейчас я в Киеве, в Украине к беларусам относятся хорошо. Беларусов не любят только в Беларуси, — отметил юморист.

Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.