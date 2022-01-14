В НБУ заявили, что в ночь с 13 на 14 января 2022 года во время глобальной атаки на правительственные веб-ресурсы были зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Нацбанка, которые удалось нейтрализовать.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— В течение нескольких последних дней на информационные сети Национального банка предпринимались попытки внешних хакерских атак неизвестными лицами из разных стран мира. В частности, в ночь с 13 на 14 января 2022 года во время глобальной атаки на правительственные вебресурсы зафиксированы попытки атаковать и официальный сайт Национального банка, которые удалось нейтрализовать, — говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что все информационные системы работали и продолжают работать в штатном режиме. В частности — система электронных платежей, которой пользуются банки, официальный сайт и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

— Защита Национального банка и банковской инфраструктуры от мошеннических действий в киберпространстве организована должным образом: с применением новейших технологий киберзащиты, эффективным использованием комплексов и систем защиты, а также механизмов обмена информацией о кибератаках и киберинцидентах между Центром киберзащиты Национального банка, другими государствами финансовыми учреждениями и т.п., — заявили в регуляторе. — Учитывая хакерскую атаку, состоявшуюся на ряд правительственных сайтов, Национальный банк призывает банки и других участников финансового сектора усилить меры безопасности для противодействия возможным кибератакам, — добавили в Нацбанке.

Там отметили, что кроме сайта получить официальную информацию от НБУ можно на страницах в соцсетях.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты МИД Украины и других органов власти.