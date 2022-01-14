В течение четвертого квартала прошедшего года в Николаевской области зафиксировали 75 нарушений земельного законодательства.
Сумма ущерба — больше 330 тысяч гривен, пишет пресс-служба ГУ Госгеокадастра в Николаевской области.
За указанный промежуток времени госинспекторы управления ведомства по контролю за использованием и охраной земель провели 159 проверок на площади больше 29 тысяч гектаров, по результатам которых и обнаружили нарушения.
Наибольшее их количество — присвоение земельных участков на территории Вознесенского и Баштанского районов. Размер нанесенного противоправными действиями вреда составил более 330 тысяч гривен, 270 тысяч гривен из них выплатили добровольно.
Ранее сообщалось, что жителю Вознесенского района вручили подозрение в нелегальной вырубке деревьев — ущерб составил почти 500 тысяч гривен.
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В течение четвертого квартала прошедшего года в Николаевской области зафиксировали 75 нарушений земельного законодательства.
Сумма ущерба — больше 330 тысяч гривен, пишет пресс-служба ГУ Госгеокадастра в Николаевской области.
За указанный промежуток времени госинспекторы управления ведомства по контролю за использованием и охраной земель провели 159 проверок на площади больше 29 тысяч гектаров, по результатам которых и обнаружили нарушения.
Наибольшее их количество — присвоение земельных участков на территории Вознесенского и Баштанского районов. Размер нанесенного противоправными действиями вреда составил более 330 тысяч гривен, 270 тысяч гривен из них выплатили добровольно.
Ранее сообщалось, что жителю Вознесенского района вручили подозрение в нелегальной вырубке деревьев — ущерб составил почти 500 тысяч гривен.