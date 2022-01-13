Жителю Вознесенского района вручили подозрение в нелегальной вырубке деревьев — ущерб составил почти 500 тысяч гривен.

Об этом информируют на канале Николаевской областной прокуратуры в Telegram.

Согласно данным следствия, 32-летний злоумышленник без специального разрешения вырубил 63 дерева на территории земельных участков, которые используются АО «Украинская железная дорога». Сумма причиненного преступлением ущерба составляет почти 500 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по части 4 статьи 246. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что Первомайский горрайонный суд Николаевской области удовлетворил иски о взыскании почти 47 тысяч гривен ущерба за незаконную рубку деревьев.