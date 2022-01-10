Первомайский горрайонный суд Николаевской области удовлетворил иски о взыскании почты 47 тысяч гривен ущерба за незаконную рубку деревьев.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

20 декабря Первомайским горрайонным судом удовлетворен иск о взыскании ущерба в сумме 41 тысячи 24 гривен 68 копеек, причиненного уничтожением 12 деревьев породы «Клен» возле села Новоандреевка Первомайского района Николаевской области.

Кроме того, 29 декабря Первомайским горрайонным судом удовлетворен иск о взыскании ущерба в сумме 5 тысяч 712 гривен, причиненного самовольной рубкой трех деревьев породы «Акация».

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в лесополосе незаконно срубили 601 дерево. Ущерб составляет 655,8 тысяч гривен.