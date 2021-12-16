В Николаевской области в лесополосе незаконно срубили 601 дерево. Ущерб составляет 655,8 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа.

Экоинспекторы проверили информацию о незаконной вырубке деревьев между селами Центральное и Новокиевка Шевченковской территориальной громады Николаевского района Николаевской области. По результатам обследования указанной территории установлен факт незаконной порубки в лесозащитной насаждении 601 дерева разного породного состава (Лох серебристый, Гледичия и Акация).

Данными действиями нарушены требования статьи 69 Лесного кодекса Украины, статьи 10 Закона Украины «О растительном мире». Общий размер ущерба, причиненного в результате нарушения природоохранного законодательства, составляет 655 тысяч 843,88 гривен.

– Поскольку в действиях лиц, совершивших незаконную вырубку деревьев, усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 246 Уголовного Кодекса Украины, инспекция обратилась с заявлением о преступлении в Национальную полицию, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пересечении проспекта Центрального и улицы 3-я Слободская (рядом с рынком «Юлиана») в Николаеве торговцы развернули елочный рынок. Пока на выбор покупателей представлены сосны и сборные елки (из еловых веток).