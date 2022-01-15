Северная Корея в субботу заявила, что она испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.

Об этом сообщает The Associated Press.

Сообщения государственных СМИ Северной Кореи появились на следующий день после того, как военные Южной Кореи заявили, что обнаружили, что КНДР выпустила две ракеты в море во время третьего испытания оружия этого месяца.

Запуск состоялся через несколько часов после того, как Министерство иностранных дел Пхеньяну обнародовало заявление, в котором упрекает Соединенные Штаты за введение новых санкций в связи с предыдущими испытаниями и предупреждает о более решительных и откровенных действиях, если Вашингтон сохранит свою «конфронтационную позицию».

В последние месяцы Северная Корея усилила испытания новых ракет, предназначенных для преодоления противоракетной обороны в регионе на фоне закрытия границ, связанных с пандемией, и замораживания ядерной дипломатии с Соединенными Штатами.

Некоторые эксперты говорят, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возвращается к испытанной технике давления на Соединенные Штаты и соседей посредством запусков ракет и угроз, прежде чем предложить переговоры, направленные на уступки.

Как пишет Украинская правда, официальное корейское центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что пятничные учения были направлены на проверку состояния боевой готовности ракетного полка ее армии. Военнослужащие быстро переместились к месту запуска после получения приказа об испытаниях ракет и выпустили две «тактически управляемые» ракеты, точно поразившие цель в море, говорится в сообщении.

Чеонг Сеонг-Чанг, аналитик частного Института Седжонга в Южной Корее, сказал, что КНДР, вероятно, устроила запуск, ранее не планировавшийся, чтобы продемонстрировать свое противодействие санкциям США.

Похоже, что ракеты, выпущенные из железнодорожных вагонов, представляют собой твердотопливное оружие малой дальности, которое Северная Корея, вероятно, смоделирована вроде российской мобильной баллистической системы «Искандер».

Впервые опробованная в 2019 году ракета разработана так, чтобы она была маневренной и летала на малых высотах, что потенциально улучшает шансы увернуться от ракетных систем и преодолеть их.

Напомним, 14 января КНДР осуществила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Предварительно, ракета могла быть баллистической.