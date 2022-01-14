Сегодня, 14 января КНДР осуществила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Предварительно, ракета могла быть баллистической.
Об этом пишет РБК-Украина.
По информации японских СМИ, с таким предположением выступил японский Кабмин и Минобороны Японии.
Согласно данным японской береговой охраны, ракета КНДР, вероятно, упала в акваторию моря. Однако точное место падения пока выясняется.
Сейчас береговая охрана призывает корабли, находящиеся в акватории Японского моря, в случае обнаружения обломков ракет, не приближаться к ним.
Стоит отметить, что это уже третий ракетный запуск Пхеньяна в этом году.
Как сообщалось, КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты. 11 января также в Японии сообщили о возможном запуске.
Сегодня, 14 января КНДР осуществила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Предварительно, ракета могла быть баллистической.
Об этом пишет РБК-Украина.
По информации японских СМИ, с таким предположением выступил японский Кабмин и Минобороны Японии.
Согласно данным японской береговой охраны, ракета КНДР, вероятно, упала в акваторию моря. Однако точное место падения пока выясняется.
Сейчас береговая охрана призывает корабли, находящиеся в акватории Японского моря, в случае обнаружения обломков ракет, не приближаться к ним.
Стоит отметить, что это уже третий ракетный запуск Пхеньяна в этом году.
Как сообщалось, КНДР 5 января впервые за последние три месяца провела новые испытания ракеты. 11 января также в Японии сообщили о возможном запуске.