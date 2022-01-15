В американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар на химическом заводе. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на заводе в городе Пассаик, здание загорелось в 03:30 по киевскому времени. Также сообщается, что огонь охватил весь производственный комплекс, а в небо поднялось ядовитое облако дыма.
На данный момент известно об одном пострадавшем пожарном. Городские власти Пассаика обратились к местным жителям с просьбой закрыть окна в домах и по возможности не выходить на улицу.
Напомним, во Львове 21 ноября 2021 года прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.
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В американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар на химическом заводе. На данный момент известно как минимум об одном пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
Сообщается, что чрезвычайное происшествие произошло на заводе в городе Пассаик, здание загорелось в 03:30 по киевскому времени. Также сообщается, что огонь охватил весь производственный комплекс, а в небо поднялось ядовитое облако дыма.
На данный момент известно об одном пострадавшем пожарном. Городские власти Пассаика обратились к местным жителям с просьбой закрыть окна в домах и по возможности не выходить на улицу.
Напомним, во Львове 21 ноября 2021 года прогремел взрыв на территории Львовского химического завода. От сильного хлопка в здании завода вылетели стекла.