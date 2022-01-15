Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины при восхождении на Говерлу. .
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, в 13:40 на линию «102» поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сдвинулись в обрыв.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. После падения женщина позвонила спасателям и сообщить о случившемся.
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«Ход проведения поисково-спасательных работ был затруднен сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину в базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50 — транспортировали пострадавшую женщину», — говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти
Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».
Напомним, что гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе.
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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины при восхождении на Говерлу. .
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
По данным правоохранителей, в 13:40 на линию «102» поступило сообщение от спасателей, что на синем маршруте при восхождении на Говерлу три человека сдвинулись в обрыв.
На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. После падения женщина позвонила спасателям и сообщить о случившемся.
Все туристы жители Одесской области.
«Ход проведения поисково-спасательных работ был затруднен сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. В 14:40 спасатели доставили пострадавшего мужчину в базу Заросляк и передали медикам, а в 15:50 — транспортировали пострадавшую женщину», — говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели тело погибшей и не обнаружили следов насильственной смерти
Полицейские квалифицировали смерть женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».
Напомним, что гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе.