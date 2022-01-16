В пятницу вечером в брюссельском метрополитене мужчина намеренно столкнул с перрона женщину в тот момент, как на станцию прибывал поезд метро.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на бельгийское издание VRT.

Женщину столкнули на рельсы на брюссельской станции метро Rogier, инцидент произошел 14 января около 20 часов.

Прибывающий поезд применил экстренное торможение и успел остановиться, не навредив женщине.

Издание отмечает, что злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но был задержан — поскольку он был без защитной маски на лице, его быстро идентифицировали.

В настоящее время бельгийские правоохранительные органы проводят расследование преступления.

Брюссельская транспортная компания MIVB подтвердила факт инцидента, момент которого был зафиксирован камерами безопасности.

Жизнь женщины была спасена благодаря быстрой реакции машиниста, а находившиеся на платформе люди сразу пришли пострадавшей на помощь.

Напомним, в ноябре на Херсонщине под колеса поезда угодил 22-летний патрульный.