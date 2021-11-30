Сегодня утром, 30 ноября, на Херсонщине под колеса поезда угодил 22-летний патрульный. 22-летний правоохранитель добирался до работы.
О несчастном случае сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сослуживцы получили сигнал о трагедии в 7 утра.
— По предварительной информации, он как раз направлялся на службу, — добавили его коллеги.
По факту происшествия открыто уголовное производство (часть 3 статья 276 УК — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Как сообщалось, в четверг, 25 ноября, в Баштанском районе Николаевской области грузовой поезд сбил насмерть 80-летнего мужчину.
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
Сегодня утром, 30 ноября, на Херсонщине под колеса поезда угодил 22-летний патрульный. 22-летний правоохранитель добирался до работы.
О несчастном случае сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сослуживцы получили сигнал о трагедии в 7 утра.
— По предварительной информации, он как раз направлялся на службу, — добавили его коллеги.
По факту происшествия открыто уголовное производство (часть 3 статья 276 УК — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Как сообщалось, в четверг, 25 ноября, в Баштанском районе Николаевской области грузовой поезд сбил насмерть 80-летнего мужчину.