Сегодня утром, 30 ноября, на Херсонщине под колеса поезда угодил 22-летний патрульный. 22-летний правоохранитель добирался до работы.

О несчастном случае сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сослуживцы получили сигнал о трагедии в 7 утра.

— По предварительной информации, он как раз направлялся на службу, — добавили его коллеги.

По факту происшествия открыто уголовное производство (часть 3 статья 276 УК — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщалось, в четверг, 25 ноября, в Баштанском районе Николаевской области грузовой поезд сбил насмерть 80-летнего мужчину.