Цунами, вызванное извержением подводного вулкана ы Тихом Океане, обрушилось на побережье Японии. Цунами высотой 1,2 метра было подтверждено на островах Амами и Токара с возможностью того, что волны достигнут 3 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские СМИ

На островах Амами и Токара действовало предупреждение о цунами, в то время как на всем тихоокеанском побережье Японии и в некоторых районах, выходящих к Японскому морю, действовало менее строгое предупреждение о цунами.

Приход волн цунами был подтвержден в районах вдоль побережья от Хоккайдо до Окинавы.

Японское метеорологическое агентство заявило, что существует вероятность незначительного изменения уровня моря, но исключало возможность возникновения разрушительного цунами.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана. В результате образовалось цунами, которое угрожает Тонга, Фиджи, Австралии и Новой Зеландии. Волна уже накрыла островное государство Тонга, в соцсетях публикуют видео, как вода затопила церковь и несколько домов. Очевидцы также сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, которая находится в 65 километрах от вулкана.