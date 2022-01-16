За прошедшие сутки, 15 января, в Николаевской области произошло 7 пожаров. В поселке Арбузинка погибла женщина в результате пожара в доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В Николаеве пожарные 3-й государственной пожарно-спасательной части спасли мужчину. Николаевец оставил еду на плите в квартире, что впоследствии привело к пожару.

А в поселке Арбузинка нарушение правил безопасности при эксплуатации электробытовых приборов привело к пожару кровати в частном доме. По предварительным данным, плотное задымление повлекло за собой гибель хозяйки дома. Пожар на площади 4 квадратных метра ликвидировали до прибытия спасателей.

Также пожары случились в селе Васильевка Березанской ОТГ, селе Васильевка Снигиревской ТГ, поселке Березнеговатое и в селе Михайло-Ларино. А в селе Ястребиново Вознесенского района горели сухая трава и кустарники на площади 4,8 гектара.

Напомним, 11 января, в Снигиревке Николаевской области при пожаре в квартире двухэтажного жилого погиб 25-летний мужчина, трех человек спасатели вывели на свежий воздух.