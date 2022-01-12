Во вторник, 11 января, в Снигиревке Николаевской области при пожаре в квартире двухэтажного жилого погиб 25-летний мужчина, трех человек спасатели вывели на свежий воздух.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Пожар начался на втором этаже.

Сообщается, что образовалось плотное задымление, распространившееся по лестничной клетке. — В 16:42 пожар локализован и в 17:05 ликвидирован на площади 40 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, — сказано в сообщении.

От ГСЧС работали 2 единицы техники и 8 спасателей. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Ранее в Новом Буге Николаевской области загорелась сушилка зерна на производстве.