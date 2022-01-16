В Украину попала партия жареных фисташек в скорлупе (производитель: Alagözler Gida Paz. San Экспортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret AS через Болгарию в Украину (получатель: ООО «ОКЕАН КОМПАНИ ТРЕЙД») с содержанием опасного для организма человека вещества — афлотоксин.

Соответствующее информационное сообщение системы RASFF поступило в Госпродпотребслужбу 23 декабря прошлого года, сообщается на сайте ведомства.

— Согласно Закону Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях объекты санитарных мер, которые обращаются и могут повлечь вредное влияние для здоровья человека и письменно информировать компетентный орган о принятых мерах, — сказано в сообщении.

Афлотоксины — органические соединения, являющиеся сильнейшими гепатоканцерогенами. При попадании низкой дозы в организм вызывают хронический афлотоксикоз, характеризующийся угнетением иммунной системы, повреждением ДНК и активацией онкогенов.

В случае обнаружения вышеупомянутой продукции в обращении необходимо сообщить в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области по адресу: проспект Центральный, 288, Николаев, 54003, т/факс 30-43-25 и e-mail: dpssmykolayiv@dpssmk.gov.ua, viddilbhp@dpssmk.gov.ua.

Напомним, Госпродпотребслужба Николаевщины получила передвижную эколабораторию.