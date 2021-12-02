В Николаевскую региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы привезли уникальную передвижную лабораторию для мониторинга окружающей среды и влияния химических факторов стоимостью 12 миллионов гривен.

Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Николаевской области.

Лаборатория укомплектована современными средствами измерения содержания в атмосферном воздухе и воде загрязняющих веществ в соответствии с требованиями нормативных документов Украины. Специалисты лаборатории смогут оперативно выявить опасные вещества и сделать выводы о причинах загрязнения окружающей среды:

В атмосферном воздухе: пыль (вещества в виде суспендированных твердых частиц), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, фенол, сероводород, углеводороды, аммиак, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, озон;

В воде: наличие нефтепродуктов, фосфатов аммония, нитратного азота, нитритного азота, свободного хлора, хлора общего, сульфатов, железа общего.

– Такая лаборатория необходима для проведения мониторинга в разных локациях, в разное время, выезжать для замеров, проводить исследования. Замеры, проведенные одновременно в двух разных местах, дадут более точные и информативные результаты, чем собранные в одном месте. Имея данные исследований, которые будут проводить специалисты передвижной лаборатории, жители Николаева и области будут иметь представление об экологической ситуации в регионе, – сообщили в управлении.

На своей странице в Facebook депутат облсовета, глава комиссии по вопросам экологии Алла Ряжских отметила, что стоимость лаборатории 12 миллионов гривен.

Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева отмечала, что новая передвижная лаборатория позволит оценивать загрязнение атмосферы в режиме реального времени и сразу же на это реагировать.