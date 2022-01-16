В Николаеве под видом санитарной обрезки деревьев проводят лесозаготовительные работы. Из-за неправильной обрезки деревья могут погибнуть через год-два.

Об этом заявляет экоактивистка, координатор ОО «Город Солнца» Наталья Рышкова на своей странице в Facebook.

Она обвинила местную полицию, районные администрации города и Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «полном в бездействии», а саму обрезку деревьев «лесозаготовительными работами».

— Почему лесозаготовительные? Потому что у деревьев срезается вся крона (а в некоторых случаях и половина ствола). Обрезанное таким образом дерево считается поврежденным до степени прекращения роста, то есть до гибели, — пояснила Наталья Рышкова.

Наталья Рышкова опубликовала ответ полиции на ее заявление по факту повреждения деревьев в микрорайоне Соляные, 12 января.

— После тщательной проверки было принято решение о прекращении проверки в связи с отсутствием данных, которые указывали бы на наличие уголовного правонарушения, — процитировала ответ полиции Наталья Рышкова, возмутившись тем, что правоохранители не сочли произошедшее даже административным правонарушением.

Как сообщалось, по улице Курортной в микрорайоне Лески началась вырубка деревьев, чтобы на их месте проложить велодорожку.