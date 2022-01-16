По улице Курортной в микрорайоне Лески началась вырубка деревьев, чтобы на их месте проложить велодорожку.

Об этом сообщила николаевская журналистка Елена Ивашко на своей странице в Facebook.

— Деревья-жертвы. Ради строительства 500 метров велосипедной дорожки по Курортной от Крылова до Карпенко массово уничтожаются старые (это правда), но здоровые деревья. Я, безусловно, ЗА развитие велосипедного движения в городе. Но каким образом эти 500 метров будут способствовать его развитию??? Если в намерениях городских властей было создание велосипедной сети через парк «Лески» и впоследствии на Намыв, то с этого и следовало начинать. Дали бы еще немного пожить деревьям и людям, дома которых эти деревья защищали от шума, грязи и солнца. Нет, ну так то оно гораздо красивее все выглядит и эстетично. А деревья просто стали молчаливыми памятниками борцам за велосипедизм. Да здравствует велосипедизм и дебилизм! — прокомментировала она.

Как сообщалось, на отрезке планируют срубить 27 тополей и 40 акаций, а также убрать 117 пней. В Департаменте ЖКХ объяснили это тем, что корневая система разрослась и разрушает покрытие. Вместо срубленных деревьев обещают высадить 70 новых деревьев.

Также сообщалось, что Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен.

Отметим, что изначально работы должны были закончить до конца ноября 2021 года. однако стороны подписали дополнительное соглашение, которым продлили дедлайн до конца 2022 года.