По данным Управления береговой охраны Японии, в понедельник Северная Корея произвела, по всей видимости, очередной запуск баллистической ракеты.
Такую информацию распространило агентство NHK..
Согласно сообщению ведомства, этот летательный снаряд уже упал в море. Информации об ущербе воздушным и морским судам не поступало.
Источники в министерстве обороны Японии добавили, что объект, по всей вероятности, упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил, что Северная Корея запустила летательный снаряд в направлении Японского моря.
Тем временем премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил, что отдал распоряжение сделать все возможное для сбора и анализа информацию о новом запуске с территории КНДР.
Как сообщалось, с начала года Северная Корея осуществила уже три запуска ракет в восточном направлении, то есть в сторону Японии.
Напомним, Северная Корея в субботу заявила, что она испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.
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По данным Управления береговой охраны Японии, в понедельник Северная Корея произвела, по всей видимости, очередной запуск баллистической ракеты.
Такую информацию распространило агентство NHK..
Согласно сообщению ведомства, этот летательный снаряд уже упал в море. Информации об ущербе воздушным и морским судам не поступало.
Источники в министерстве обороны Японии добавили, что объект, по всей вероятности, упал за пределами исключительной экономической зоны страны.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил, что Северная Корея запустила летательный снаряд в направлении Японского моря.
Тем временем премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил, что отдал распоряжение сделать все возможное для сбора и анализа информацию о новом запуске с территории КНДР.
Как сообщалось, с начала года Северная Корея осуществила уже три запуска ракет в восточном направлении, то есть в сторону Японии.
Напомним, Северная Корея в субботу заявила, что она испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.