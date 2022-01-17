По данным Управления береговой охраны Японии, в понедельник Северная Корея произвела, по всей видимости, очередной запуск баллистической ракеты.

Такую информацию распространило агентство NHK..

Согласно сообщению ведомства, этот летательный снаряд уже упал в море. Информации об ущербе воздушным и морским судам не поступало.

Источники в министерстве обороны Японии добавили, что объект, по всей вероятности, упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил, что Северная Корея запустила летательный снаряд в направлении Японского моря.

Тем временем премьер-министр Японии Кисида Фумио сообщил, что отдал распоряжение сделать все возможное для сбора и анализа информацию о новом запуске с территории КНДР.

Как сообщалось, с начала года Северная Корея осуществила уже три запуска ракет в восточном направлении, то есть в сторону Японии.

Напомним, Северная Корея в субботу заявила, что она испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.