В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса «Омикрон», он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.

Об этом сообщает Kharkiv Today со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Максима Хаустова.

— Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом «Омикрон». 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм «Омикрон», — рассказал Максим Хаустов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.