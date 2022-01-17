В Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1213 человек, летальных исходов — 78, выздоровели — 2 520. Протестировали за вчера методом ПЦР 14 616 человек, методом ИФА — 2240, экспресс-тестами — 18 608.

Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).

За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, выздоровели — 3 556 162, летальных случаев — 98 361.