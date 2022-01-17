В Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1213 человек, летальных исходов — 78, выздоровели — 2 520. Протестировали за вчера методом ПЦР 14 616 человек, методом ИФА — 2240, экспресс-тестами — 18 608.
Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).
За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, выздоровели — 3 556 162, летальных случаев — 98 361.
Напомним, по состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. В Украине за 15 января зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.
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В Украине за минувшие сутки, 16 января, зафиксировали 5 тысяч 72 новых случая коронавируса, умерли — 78 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 1213 человек, летальных исходов — 78, выздоровели — 2 520. Протестировали за вчера методом ПЦР 14 616 человек, методом ИФА — 2240, экспресс-тестами — 18 608.
Больше всего заражений за сутки во Львовской области (854), Киеве (510).
За все время пандемии в Украине заболели 3 759 530 человек, выздоровели — 3 556 162, летальных случаев — 98 361.
Напомним, по состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19. В Украине за 15 января зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.