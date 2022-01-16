По состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.

Ситуация по области:

Николаев – 69295 (+66);

Первомайск – 6834 (+6);

Южноукраинск – 3753 (+7);

Вознесенск – 2650 (+1);

Очаков – 1886 (+6).

В других районах за прошедшие сутки зарегистрировано 26 случаев коронавирусной болезни.

Всего за сутки выздоровели 143 жителя области, с начала пандемии — 111740, умерли за последние сутки — 4 человека, с начала пандемии — 3352.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.