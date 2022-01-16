По состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах за прошедшие сутки зарегистрировано 26 случаев коронавирусной болезни.
Всего за сутки выздоровели 143 жителя области, с начала пандемии — 111740, умерли за последние сутки — 4 человека, с начала пандемии — 3352.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.
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По состоянию на утро 16 января в Николаевской области зафиксировали 112 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом информирует Николаевская облгосадминистрация.
Ситуация по области:
В других районах за прошедшие сутки зарегистрировано 26 случаев коронавирусной болезни.
Всего за сутки выздоровели 143 жителя области, с начала пандемии — 111740, умерли за последние сутки — 4 человека, с начала пандемии — 3352.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.