В Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заразились COVID 503 ребенка и 92 медработника.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Больше всего заражений выявили во Львовской области (625), Сумской области (455), Тернопольской области (397) и Киеве (403).

В частности, за вчера госпитализированы с коронавирусом — 1957 человек, умерли от болезни —88, а выздоровели — 2 359.

Вместе с тем, всего осуществлено тестирований в сутки — 43 701. Из которых методом ПЦР — 20 309, методом ИФА — 3 038 и экспресс-тестами на антиген — 20 354.

Таким образом, за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом — 3 754 458 человек, выздоровели от болезни — 3 553 642, умерли — 98 283. А проведено ПЦР-тестирований — 17 168 201.

Напомним, сутками ранее в Украине зарегистрировали больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.