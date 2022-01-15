За минувшие сутки, 14 января, в Украине зарегистрировали больше 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За вчера зафиксировано 10 тысяч 569 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 727, медработников — 229).

В течение суток госпитализировали 1 682 человека, летальных исходов — 127, выздоровели — 6 172 человека, сделано тестов — 76 984.

Наибольшее количество случаев выявили в Киеве (1178), Ивано-Франковской (1167) и Львовской (1178) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 748 079 человек, выздоровели — 3 551 283, летальных исходов — 98 195, проведено ПЦР-тестирований — 17 147 892.

Напомним, в Николаевской области не хватает врачей со специальностью «инфекционист», поэтому во время эпидемии COVID-19 к лечению будут привлекать весь имеющийся персонал, например, врачей-гинекологов, акушеров, терапевтов.