В Николаевской области не хватает врачей со специальностью «инфекционист», поэтому во время эпидемии COVID-19 к лечению будут привлекать весь имеющийся персонал, например, врачей-гинекологов, акушеров, терапевтов.

Об этом речь шла в пятницу, 14 января, в ходе совещание с главврачами областных «ковидных» госпиталей, передают НикВести.

Заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин привел пример на туберкулезном диспансере.

— Если мы говорим об увеличении коек во фтизиопульмональном центре до 400, то на сегодня нет специалистов-инфекционистов. COVID лечат все: педиатры, акушеры-гинекологи, терапевты и другие врачи, — отметил Олег Бабин. — Я бы не хотела, чтобы меня от COVID лечил акушер-гинеколог, — заметила депутат областного совета Виктория Москаленко. — Врач, во-первых, имеет диплом врача. Специализация потом. При проведении занятий по оказанию медицинской помощи по протоколам COVID работают врачи, у нас других врачей нет. Не только будут лечить гинекологи, а все врачи, которые задействованы в учреждении, — заключил Олег Бабин.

В марте прошлого года в связи с ростом заболеваемости на COVID-19 в отведенных под лечение больницах Николаева не было свободных палат, а койки больным обустраивали в коридорах.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская еще не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Напомним, комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству николаевский «инфекционки» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников, и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Также сообщалось, что адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

В свою очередь, в Николаевской ОГА заявили, что исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы. В своем видеообращении она также попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.