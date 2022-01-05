Ярослава Студзинская

Недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Об этом она сказала в видеообращении, которое опубликовала на своей странице в Facebook.

— Я врач. Работала работаю и собираюсь работать дальше в медицине. Я как никто изнутри знаю, как нужно работать. Я хочу уверить вас, успокоить каждого из вас — врача, медсестру, санитарку, хозработника, что у вас ничего не изменится. У вас все станет лучше, поверьте, отпустите эти страхи. Да, страх, тревога. В обществе сейчас летает столько грязи и столько пыли о том, какая я захватчица. Откройте глаза, посмотрите. Люди, которые являются заместителями, боятся потерять то, на чем сидят. Откройте глаза, посмотрите, пожалуйста, что происходит на самом деле. Я вас уверяю, вы останетесь при своем финансировании, достойные честные зарплаты. Никто никого увольнять не собирается, — сказала Ярослава Студзинская.

Она отметила, что «приходит с миром» и призвала коллектив к налаживанию работы.

— Я надеюсь быть услышанной, прихожу с миром и будем работать. Время расставит все на свои места, — добавила она.

В соцсетях Ярослава Студзинская также возмутилась, что экс-директор ЦИЗ Светлана Федорова «раздавала указания» заместителям главврача и другим работникам во время визита нового руководителя и представителей облсовета и ОГА.

— К сожалению, пообщаться с трудовым коллективом отдельные лица мне так и не позволили. Почему женщина, которая раздавала указания заместителям руководителя КНП и другим работникам, так боится дать возможность мне говорить с моими коллегами медиками? Чего она боится? Может быть это делается для того, чтобы и дальше цинично всем врать и запугивать медиков, медсестер, санитарок... Только что мне сбросили какой-то «фантастический рассказ» о том, что я уже кому-то угрожала, кого-то запугивала и заставляла отзывать какие-то подписи, о которых ничего не слышала. Оказывается, у меня открылись сегодня сверхспособности «угрожать» и «запугивать» кого-то, даже не общаясь с человеком. Уважаемые медики, медсестры, санитарочки и другие работники КНП, о своих планах на должности я сегодня рассказала во время брифинга. Ни о каких увольнениях и речи идти не может, равно как и об ущемлении в зарплатах и премиях. Я об этом сделала отдельный акцент сегодня, — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.