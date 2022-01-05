Адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook.

Владимир Тимошин напомнил, что предлагал представителям областной власти урегулировать вопрос цивилизованно и мирно, однако, по его словам, вторая сторона конфликта на переговоры не пошла.

— Я понимаю, что мирным и цивилизованным путем этот конфликт урегулировать не удается, — сказал он.

После он объяснил хронологию увольнения Светланы Федоровой и назначения Ярославы Студзинской на должность и.о. директора ЦИЗ и рассказал, на какие ухищрения, по его мнению, пошли чиновники, чтобы отстоять свою позицию.

Владимир Тимошин

Адвокат напомнил, что Светлана Федорова была уволена решением сессии облсовета от 21 декабря 2021 года. 30 декабря глава облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение о назначении исполняющей обязанности директора ЦИЗ Ярославы Студзинской. В документе он ссылается на положении о порядке назначения и увольнения руководителей коммунальных предприятий, учреждений и заведений, утвержденного облсоветом 21 ноября 2008 года. В данном документе указано, что полномочия по назначению и.о. есть у главы ОГА.

При этом в пункте 1.5 положения о проведении конкурсов на должности руководителей медучреждений указано, что и.о. назначается распоряжением главы облсовета. Он выбирается из числа штатных сотрудников.

По словам Владимира Тимошина, в ОГА утверждают, что 16 марта 2021 года решением облсовета № 36 были внесены изменения в положение, которыми, в частности, исключили пункт 1.5.

— После того, как мы предложили встретиться и обсудить этот вопрос с руководством области, мы запустили их немножко по ложному следу. И опубликовали (информацию, — прим.), что на сайте облгосадминистрации существует это решение № 36 от 16.03, но там совсем не указывается об исключении пункта № 1.5. В 7:30 утра я опубликовал это у себя на страничке в Facebook, в 8:05 на сайте облсовета это решение сессии исчезло и в 9:40 уже появилось решение, где сессия якобы исключила пункт 1.5. То есть мы их увели по ложному следу. И, к сожалению, должностные лица облгосадминистрации или облсовета, пока не знаю кто, наработали себе 361 либо 362 статью Уголовного кодекса Украины. А именно: вмешательство в информационные системы. И как минимум 366 статья, — сказал Владимир Тимошин.

Источник: Telegram -канал журналиста Олега Деренюги

Он добавил, что положение, принятое в 2008 году, было утверждено еще до того, как в Украине в 2017 году на законодательном уровне ввели конкурсы на должности главврачей коммунальных и государственных больниц.

В связи с вступлением в силу закона 27 декабря 2017 года было издано постановление Кабмина, которым утвердили порядок проведения таких конкурсов. В этом документе также указали, что в случае отсутствия руководителя уполномоченный орган, в данном случае — областной совет, назначает и.о. из числа сотрудников учреждения.

Владимир Тимошин пояснил, что в связи с законом и постановлением Кабмина 2017 года, глава облгосадминистрации уже не может руководствоваться положением 2008 года, когда речь идет о медучреждениях. Это, подчеркнул адвокат, называется конкурирующим правом.

— Я не буду давать характеристику новому руководителю коммунального предприятия. Но ее назначили незаконно. Кроме этого, не понимаю, каким образом заставили регистратора ЦНАП (центр надання адміністративних послуг, — прим.) внести в реестр юридических лиц изменения. Я понимаю, что ей предоставили распоряжение (губернатора, — прим.), но она должна была проверить, законно это или не законно. То есть возникнут проблемы и у регистратора, — добавил он.

Адвокат отметил, что намерен обращаться в правоохранительные органы по поводу действий главы облсовета Анны Замазеевой и губернатора Виталия Кима.

— Заранее наперед понимая, что никакого решения там принято не будет. Поэтому мы пойдем вторым путем, правильным — в судебном порядке признавать всю эту процедуру незаконной. И кроме этого, в отношении регистратора будут направлены в Минюст, там существует специальная комиссия, соответствующие документы, — сказал он.

Владимир Тимошин отметил, что многочисленные нарушения допустили и при увольнении Светланы Федоровой.

— Я вам скажу так. Здесь было нарушено все, что можно было нарушить. От закона о местном самоуправлении и регламента облсовета до нарушения Кодекса законов о труде, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.