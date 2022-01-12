Комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В четверг, 6 января, комиссия управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации составила ряд актов по ситуации, сложившейся на КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней». В ходе работы комиссия выявила ряд существенных нарушений.

В частности:

— Начальник отдела кадров предприятия во время работы комиссии не находилась на рабочем месте и на время проверки к своим служебным обязанностям не приступала. Также на 6 января начальник отдела кадров безосновательно не оформила предусмотренные законом документы, чем нарушила требования ст. 139 Кодекса Законов о труде Украины.

— Врач-инфекционист Светлана Федорова 5 января завладела ключами от служебных кабинетов директора и помощника директора (приемные). В ходе осмотра помещения установлено, что оно вопреки ДБН В.2.2-10-2001 «Государственные строительные нормы Украины. Дома и постройки. Учреждения здравоохранения» использовалось Светланой Федоровой для предоставления медицинских услуг выборочным пациентам, больным инфекционными болезнями, о чем свидетельствуют обнаруженные в помещении: кислородный концентратор и камера для хранения стерильных изделий, не имеющих инвентарного номера, холодильник, в холодильной камере которого вместе с продуктами питания хранятся лекарственное средство «Актемра» и иммунобиологический препарат вакцина «Инфлувак». Кроме того, в шкафах лекарственные средства, накопленные в картонных коробках, хранятся неупорядоченно, без учета фармакологических групп и физико-химических свойств, в том числе с нарушенной вторичной/первичной упаковкой, с истекшим сроком годности.

— Проверить документы, подтверждающие факт закупки имеющихся лекарственных средств (накладные) и удостоверяющие их качество (сертификаты качества, выводы качества), на момент осуществления проверки предоставлено возможности не было, — говорится в сообщении.

— 5 января заместителем директора по финансово-экономическим вопросам и заместителем директора по учету и аудиту были самовольно подписаны и направлены платежные поручения в АО «Коммерческий банк «Приватбанк» для выплаты аванса работникам предприятия без согласования с исполняющим обязанности директора компании.

— Помощник руководителя предприятия фактически отсутствовала на рабочем месте с 11:05 до 14:30, не выполняла свои должностные обязанности, чем нарушила Условия коллективного договора, действующего на предприятии, требования ст. 139 Кодекса Законов о труде Украины.

— Заместитель директора по инфекционному контролю в течение всего времени пребывания комиссии на предприятии так и не приступала к исполнению своих должностных обязанностей, вместе с главой профсоюзного комитета предприятия, в нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, в рабочее время безосновательно объявили сбор медицинских работников с призывами к созданию искусственных преград в работе медицинского учреждения.

— Во время работы комиссии врач по ультразвуковой диагностике Предприятия по приказу врача-инфекциониста Светланы Федоровой вызвала следственно-оперативную группу отделения полиции №2 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области, сообщив заведомо ложные, то есть не соответствующие действительности, данные оперативному дежурному отделения полиции о блокировании действующей исполняющей обязанности директора работы компании.

— Комиссия констатирует, что заявительница, сообщая об ограничении больным доступа в больницу со стороны исполняющей обязанности директора, отдавала себе отчет, что въездные ворота закрыты по инициативе и по приказу именно Светланы Федоровой и заместителя директора по инфекционному контролю. То есть в действиях заявительницы содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 383 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», — сообщили в управлении здравоохранения.

Во время работы комиссии на территории КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета было зафиксировано по меньшей мере две бригады скорой (экстренной) медицинской помощи, которые не имели возможности заехать на территорию для оказания медицинской помощи тяжелобольным пациентам. Это стало следствием закрытия въездных ворот по инициативе врача-инфекциониста Светланы Федоровой и заместителя директора по инфекционному контролю, которая превышает властные полномочия, объявила себя «и.о. директора предприятия». Вышеуказанные действия указанных лиц по созданию искусственных препятствий, ограничивающих доступ на территорию предприятия автомобилям скорой (экстренной) медицинской помощи, представляют реальную угрозу жизни и здоровью больных.

— Комиссия пришла к выводу, что действия бывшего директора предприятия Светланы Федоровой, заместителя директора по инфекционному контролю содержат признаки преступления, предусмотренного частью 3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины «Противодействие законной хозяйственной деятельности», — говорится в отчете управления здравоохранения.

Комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА по результатам работы на предприятии предоставила ряд рекомендаций исполняющей обязанности директора КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета Ярославе Студзинской, в частности, привлечь к дисциплинарной ответственности вышеупомянутых лиц и по фактам выявленных нарушений направить соответствующие материалы в компетентные органы.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Напомним, адвокат Владимир Тимошин, который занимается делом Светланы Федоровой, недавно уволенной с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы, предложил руководству области урегулировать вопрос до суда.

Как сообщалось, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Сотрудники КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» заявили о том, что Николаевская облгосадминистрация не имела права назначать новую руководительницу.

Напомним, 24 декабря, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний прибыли представители облсовета и ОГА с требованием предоставить доказательства увольнения Светланы Федоровой с должности директора.

В больнице же отметили, что в решении сессии даже не написано, с какого числа Светлану Федорову нужно уволить. Сотрудники центра не имеют на руках контракта, подписанного между Светланой Федоровой и областным советом и не знают, кто вообще имеет право его читать.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.