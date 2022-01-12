Исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская еще не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Об этом она сказала в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Во-первых, конкурс еще не назначен, по крайней мере, я об этом не знаю. Во-вторых, нужно подумать, обсудить. Пока нет предложения, нет и ответа. Думаю, что еще рано об этом говорить, — сказала она.

Ярослава Студзинская

Ярослава Студзинская также рассказала, как отреагировала на предложение временно возглавить больницу. По ее словам, согласилась она не сразу.

— Это предложение поступило еще до Нового года. И оно, конечно же, было воспринято мной как какая-то несерьезная ситуация. Я думала, зачем, как, я нормальный самодостаточный человек, который занимает нормальную должность, хорошо работает, состоятельна в своей области и зачем мне это нужно. Но, в любом случае, повышение по службе — это положительные эмоции. Мне была предложена вакантная должность. Говорят: «У нас уволен один из главных врачей, освободилась должность главного врача, у тебя такие положительные рекомендации, есть соответствующая квалификация, документы. Не хочешь попробовать себя в качестве руководящего лица?». Это можно воспринимать как карьерный рост и другие положительные моменты, — отметила Ярослава Студзинская.

Она добавила, что руководство области поставило перед ней задачи «наладить работу, коммуникации и определить пути развития предприятия».

Напомним, сегодня комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

Ранее адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначения новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета.

В своб очередь, в Николаевской ОГА заявили, что сполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.

А профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская назвала расправой увольнение Светланы Федоровой.

Среди голосовавших за отстранение Светланы Федоровой оказался глава фракции «Наш край» в областном совете, спонсор областного центра лечения инфекционных заболеваний Юрий Кормышкин. Позже он объяснил свое голосование за увольнение Светланы Федоровой с должности главврача николаевской «инфекционки» тем, что, будучи в должности, она начала заниматься политикой.

В то же время в партии «Наш край» заявили, что не одобряют поведение Светланы Федоровой, которая систематически оскорбляет президента и руководство области.

Отметим, что Юрий Кормышкин помогал инфекционной больнице как спонсор, а также несколько раз лечился там от коронавируса.

Ранее сообщалось, что уволенная по решению сессии Николаевского облсовета с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова сможет продолжить работу в больнице в качестве штатного врача.