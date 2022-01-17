В Николаеве ранним утром в понедельник, 17 января, молодой парень покончил с собой, прыгнув с Ингульского моста.

21-летний парень ранним утром пришел на Ингульский мост, снял с себя верхнюю одежду, прыгнул вниз и разбился, упав на землю, пишут «Новости-N».

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции.

При себе у погибшего была предсмертная записка.

Ранее сообщалось, в Запорожской области в городе Молочанск мужчина достал гранату для запугивания работодателя, однако по оплошности активировал ее. Взрыв оторвал правое предплечье.