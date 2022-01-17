В аэропорту Одессы пограничники задержали иностранку. Установлено, что ее разыскивали за участие в террористической группе.

Об этом сообщает Госпогранслужба .

Так, задержанной оказалась 32-летняя гражданка Таджикистана. Она пыталась пройти пограничный контроль.

Отмечают, что сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол. Ее разыскивали из-за участия в террористической группе.

Пограничники в аэропорту передали задержанную работникам Национальной полиции. Также о женщине сообщили украинскому бюро Интерпола в Киеве.

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