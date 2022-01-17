Заявление Александра Лукашенко о якобы наращивании украинского военного контингента у границ Беларуси этой страны не соответствуют действительности.

Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, сообщает Украинская правда в понедельник, 17 января.

По его словам, СБУ Министерство обороны, ВСУ и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере.

— Отдельно подчеркиваем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы «националистов-радикалов», которые якобы являются «похлеще, чем натовские военнослужащие» не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией, — добавил Артем Дехтяренко.

Напомним, в понедельник Александр Лукашенко заявил, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины под видом защиты границы от мигрантов. Вместе с тем он анонсировал совместные с Россией военные учения у границ Украины в феврале.