Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.
Также он назвал дату, когда планируется проведение, пи шет РИА Новости.
По словам Александа Лукашенко, совместные учения с ВС РФ нужно провести на западных и южных границах Беларуси.
Также он отметил, что военные учения планируются на февраль 2022 года.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.
Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.
Также он назвал дату, когда планируется проведение, пи шет РИА Новости.
По словам Александа Лукашенко, совместные учения с ВС РФ нужно провести на западных и южных границах Беларуси.
Также он отметил, что военные учения планируются на февраль 2022 года.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.