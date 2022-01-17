Также он назвал дату, когда планируется проведение, пи шет РИА Новости .

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил о необходимости провести совместные учения с Россией.

По словам Александа Лукашенко, совместные учения с ВС РФ нужно провести на западных и южных границах Беларуси.

Также он отметил, что военные учения планируются на февраль 2022 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.