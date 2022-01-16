Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.

Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу СВС.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не согласится с тем, что Альянс должен вывести военных из стран, присоединившихся к нему с 1997 года.

— Союзники по НАТО не могут поступиться абсолютно ключевыми принципами европейской, национальной безопасности. Фактом, что каждая страна выбирает свой собственный путь - хочет она или нет быть членом такого альянса, как НАТО. Также мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть солдат НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года, — заявил Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг отметил, что при подобном развитии около половины членов организации окажутся не защищены военными силами альянса и станут в результате «членами второго сорта».

Тем не менее, генсек заявил о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений, включая ядерные. Параллельно он призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Йенса Столтенберга, Альянс готов «выслушать обеспокоенности» РФ.

Ранее сообщалось, что если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных.