В Запорожье в машине скорой помощи умерла четырехмесячная девочка. Мать надолго оставила ее на своего знакомого. Полиция разыскивает женщину.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

— 17 января около 17 часов в отдел полиции №1 Запорожского райуправления поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти 4-месячной девочки, умершей во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что мать надолго оставила девочку на своего знакомого, который и вызвал скорую.

Ребенок находился в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм, отметили в полиции.

Правоохранители установили, что 29-летняя мать малышки ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Возбуждено уголовное производство по ст. 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Женщине, местонахождение которой сейчас устанавливается, грозит ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник без помощи медиков самостоятельно родила девочку, а после — положила ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа на улицу.