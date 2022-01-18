За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

В сторону Песков противник открывал огонь из подствольных гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов 18 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.