За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра 17 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.
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За прошедшие сутки, 16 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
По состоянию на 7 часов утра 17 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.