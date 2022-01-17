Россия больше не может терпеть «вторжение НАТО в Украину» и считает необходимым оставить свои войска возле украинской границы.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, сообщают «РИА Новости».
— Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного, — сказал Дмитрий Песков.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к «красной черте». Такую ситуацию Россия якобы «не может больше терпеть».
— И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: «Ребята, для нас это реальная угроза». И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности, — добавил Дмитрий Песков.
Спикер Кремля утверждает, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной - якобы это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к российской границе.
Также Дмитрий Песков утверждает, якобы Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения Альянса.
— Поэтому наши военные на нашей территории там, — сказал Дмитрий Песков.
Он добавил, что политическая мудрость президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена «является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая».
Наконец, Дмитрий Песков сказал, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области.
— Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России, — резюмировал спикер Кремля.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.
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Россия больше не может терпеть «вторжение НАТО в Украину» и считает необходимым оставить свои войска возле украинской границы.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN, сообщают «РИА Новости».
— Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного, — сказал Дмитрий Песков.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к «красной черте». Такую ситуацию Россия якобы «не может больше терпеть».
— И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: «Ребята, для нас это реальная угроза». И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности, — добавил Дмитрий Песков.
Спикер Кремля утверждает, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной - якобы это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО» к российской границе.
Также Дмитрий Песков утверждает, якобы Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения Альянса.
— Поэтому наши военные на нашей территории там, — сказал Дмитрий Песков.
Он добавил, что политическая мудрость президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена «является хорошей почвой для продолжения попыток прийти к взаимопониманию, но ситуация критическая».
Наконец, Дмитрий Песков сказал, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области.
— Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России, — резюмировал спикер Кремля.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов обсуждать с Россией сокращение вооружений. Наряду с этим он призвал к деэскалации ситуации в Украине, заявив, что Альянс готов «выслушать обеспокенности» России.