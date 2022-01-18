Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине уточняет информацию о вероятной утечке аммиака на заводе во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ №10/2022, опубликованном 17 января.

Там указывают, что 16 и 17 января Миссия уточняла сообщение о возможной утечке аммиака на заводе в оккупированной Горловке (39 километров северо-восточнее Донецка).

— СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию, — говорится в отчете.

Напомним, ранее пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.