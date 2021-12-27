Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.
Об этом идёт речь в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
— Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области, – сказано в отчёте.
Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки. Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это «отсутствием предварительного уведомления».
— О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19, – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.
Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.
Об этом идёт речь в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
— Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области, – сказано в отчёте.
Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки. Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это «отсутствием предварительного уведомления».
— О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19, – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.
Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак