Пророссийские наемники в очередной раз не пропустили представителей Миссии ОБСЕ на подконтрольные правительству районы.

Об этом идёт речь в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

— Днем 26 декабря в Донецкой области вооруженные формирования не пропустили наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патруль Миссии направлялся из неподконтрольных правительству районов Луганской области, – сказано в отчёте.

Запрет доступа произошел в 11:23 на блокпосте вооруженных формирований на северо-западной окраине Горловки. Очевидно, вооруженный член вооруженных формирований объяснил это «отсутствием предварительного уведомления».

— О своем пересечении СММ предварительно известила и сделала это в рамках временной меры по соображениям вежливости в связи с COVID-19, – отмечается в отчете Миссии ОБСЕ.

Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.