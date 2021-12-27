В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Талаковки — задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

Утром 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья — тяжелое.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.