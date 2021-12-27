В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Талаковки — задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
Утром 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья — тяжелое.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
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В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем, а вблизи Талаковки — задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
Утром 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья — тяжелое.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак