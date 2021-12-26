Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

— Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования —вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях, — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров.