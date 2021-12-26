Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
— Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования —вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях, — заявил Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров.
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Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».
— Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования —вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях, — заявил Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак