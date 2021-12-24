Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров.

При этом Владимир Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет Фокус.

— Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится, — заявил он.

Руководитель ОП также добавил, что Владимир Зеленский готов ко встрече с Путиным, однако, когда и где она состоится пока неизвестно.

— Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации относительно вопросов, которые обсуждаются в ТКГ, — добавил Андрей Ермак.

Напомним, Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.