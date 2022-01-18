Сегодня, 18 января, по нескольким адресам Ингульского района с обеда не будет воды.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

Указано, что КП «Николаевводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на пересечении улицы 10 Военная и 1 Экипажной.

В связи с этим к 14:00 будет временно прекращено водоснабжение по следующим адресам (указан квадрат отключения):

улица 4 Военная — улица 11 Военная;

улица Безымянная — улица Мастерская.

Кроме того, ремонтные бригады будут работать по улице Парковой, 1. Поэтому до 17:00 воды не будет в следующем квадрате:

проспект Богоявленский — улица Железнодорожная;

улица Парковая — улица Южная.

Напомним, 11 января, в Николаеве также временно прекращали подачу воды из-за аварийно-ремонтных работ.