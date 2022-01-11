Во вторник, 11 января, в Николаеве временно прекратят подачу воды из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщают в КП «Николаевводоканал».
Водопроводная сеть проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Строителей, 18В водоснабжение временно приостановлено по следующим адресам:
Кроме того, аварийная бригада проводит работы по адресу улица Потемкинская, 15 водоснабжение временно приостановлено до 17:00 по следующим адресам:
Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.
Напомним, что с 1 января 2022 года в Николаеве также повысят тариф на доставку газа.
Во вторник, 11 января, в Николаеве временно прекратят подачу воды из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщают в КП «Николаевводоканал».
Водопроводная сеть проводит аварийно-ремонтные работы по адресу улица Строителей, 18В водоснабжение временно приостановлено по следующим адресам:
Кроме того, аварийная бригада проводит работы по адресу улица Потемкинская, 15 водоснабжение временно приостановлено до 17:00 по следующим адресам:
Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.
Напомним, что с 1 января 2022 года в Николаеве также повысят тариф на доставку газа.