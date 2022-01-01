Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Борис Дуденко рассказал, что даже с учетом поднятия тарифа на воду на 5% он по-прежнему будет экономически необоснованным. В связи с этим водоканал обратится в НКРЕКП с просьбой снова пересмотреть тариф.

— Болезненная тема. Вне зависимости от времени года и вне зависимости от экономической ситуации повышение стоимости — это всегда болезненно. На сегодняшний день НКРЕКП приняла решение о поднятии тарифа в Николаеве — тариф в общем поднялся на 5% и на водоснабжение, и на водоотведение. Хочу сказать, что это очень мало и мы снова будем обращаться в Национальную комиссию для пересмотра этого тарифа, потому что по сравнению с началом 2021 года только тариф на электроэнергию вырос на 80%. Минимальная заработная плата также выросла, на порядка 20%. Поднялись в цене и реагенты, поднялся в цене природный газ. это те составляющие тарифа, без которых подача услуги невозможна. Она невозможна без электричества, без обслуживания, без персонала и, соответственно, без заработной платы, она невозможна без реагентов, без техники. Поэтому нам этих денег катастрофически не хватит, – сказал Борис Дуденко.

Ранее директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко анонсировал повышение тарифа на воду и введение абонентской платы. С августа 2022 года вступает в силу Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», согласно которому в каждом многоквартирном доме должен быть установлен общедомовой коммерческий прибор учета.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Николаеве также повысят тариф на доставку газа.