В микрорайоне Большая Корениха Николаева 17 января сгорел мусоровоз ЗИЛ-4331, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электросети.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области

На месте инцидента спасатели установили, что огнем охвачена кабина автомобиля на площади 3 квадратных метров.

— В 11:32 пожар локализован и в 11:39 — ликвидирован, его вызвало короткое замыкание электросети. От ГСЧС к тушению привлекалось 4 человека и 1 единица техники. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, — сказано в сообщении.

Вчера сообщалось, что в микрорайоне Большая Корениха неизвестный повредил колесо мусоровозу. Полиция нашла на месте происшествия обломки гранаты.