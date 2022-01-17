В микрорайоне Большая Корениха Николаева неизвестный повредил колесо мусоровозу. Полиция нашла на месте происшествия обломки гранаты.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

16 января в 20:55 в полицию обратился житель Большой Коренихи и сообщил, что недалеко от дома № 35 А по улице Партизанской неизвестные повредили колесо на его служебном автомобиле МАЗ (мусоровоз). С места происшествия специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от направивших на экспертизу гранаты Ф-1.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению, а также свидетелей происшествия.

Напомним, что в Николаевской области за покушение на убийство двух односельчан полицейские задержали местного жителя Вознесенска. Мужчина взорвал в гараже гранату.