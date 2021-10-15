В Николаевской области за покушение на убийство двух односельчан полицейские задержали местного жителя Вознесенска. Мужчина взорвал в гараже гранату.

Об этом сообщили в Вознесенском районном управленим полиции.

14 октября вечером в отделение полиции поступило сообщение о взрыве в гараже на территории частного домовладения. Выяснилось, что между 56-летней женщиной и ее 50-летним сожителем произошел семейный конфликт. В ходе ссоры он угрожал жене физической расправой, поэтому та позвонила сыну и зятю, чтобы они успокоили мужчину.

Когда двое родственников попытались поговорить с мужчиной, между ними возник конфликт. Хозяин дома достал гранату, выдернул чеку и бросил в помещении гаража, где все находились. Граната взорвалась, а мужчины 36-ти и 38-ми лет получили осколочные ранения, оба госпитализированы. Сам хозяин не пострадал.

Следователи задержали хозяина дома, который был пьян. Осколки от гранаты изъяли, ее происхождение устанавливается. По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Днепре в салоне Subaru водитель активировал стракбольную гранату. Кроме того, в июле в центре Харькова прозвучал взрыв гранаты.